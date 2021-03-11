Боец ВСУ погиб из-за вражеского обстрела под Старогнатовкой

В среду, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников в районе населенного пункта Старогнатовка. Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке «Восток».

В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил тяжелое ранение. Бойцу оперативно была оказана медицинская помощь, но к сожалению, спасти его жизнь не удалось.

«Командование и личный состав оперативно-тактической группировки „Восток“ выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника», — говорится в сообщении.

По информации штаба ООС, боевики четырежды открывали огонь. Были обстреляны Старогнатовка, Авдеевка, Водяное, Пивденне и Троицкое.

С начала этого года на Донбассе наблюдается обострение. Террористы активно готовятся к боевым действиям. Из России заходят колонны с военной техникой, топливом, стройматериалами для укрепления позиций. Жители сообщают об активных учениях вражеских подразделений.

Член ТКГ Сергей Гармаш высказал предположение, что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию для введения своих «миротворцев» на временно оккупированные территории.

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