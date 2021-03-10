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Украина

Повышение пенсий в Украине коснется новых категорий

10:58 10 марта 2021
Марина Лазебная

В правительстве готовы осуществлять ежегодную индексацию пенсий всем без исключения категориям пенсионеров. Об этом в колонке для Интерфакс-Украина сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, законопроект, одобренный правительством 27 января, предлагает закрепить дату ежегодной индексации пенсий — 1 марта, чтобы в дальнейшем избежать каких-либо политических манипуляций в этом вопросе.

«Также предлагаем осуществлять ежегодную индексацию пенсий всем без исключения категориям пенсионеров. То есть и ученым, и военнослужащим, и государственным служащим и другим категориям пенсионеров — на общих условиях», — заявила министр.

Отметим, что в 2019 году автоматическая индексация пенсий была проведена в начале марта и коснулась 10 млн. пенсионеров. В 2020 году правительство проиндексировало пенсии только в мае. В 2021 году пересчет пенсий с 1 марта коснулся 8 млн украинцев. Минимальное повышение составило 100 грн, а в среднем — 308 гривен.

Фото Facebook Марины Лазебной

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