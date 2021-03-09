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Украина

Боевики на Донбассе готовят провокацию для ввода российских «миротворцев», — Гармаш

20:56 9 марта 2021
Боевик «ДНР»

Россия может готовить на Донбассе военную провокацию для введения своих «миротворцев» на временно оккупированные территории Донбасса. Такое предположение в Facebook выразил член украинской части Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш, назвав его только личным мнением.

По его оценке, конечной целью введения «миротворцев» может быть создание на Донбассе новой реальности, которая сделает невыгодными для России немецко-французские предложения по создании дорожной карты прекращения войны.

Реагируя на эти предложения, Россия устами Бориса Грызлова заранее обвинила Украину «в провоцировании эскалации конфликта в Донбассе», при этом активизировала ремонты позиций боевиков на передке и строительство второй линии обороны. Конечной целью этих действий является переформатирование региона «в военную базу под видом обезлюдевших «ДНР"-"ЛНР» и получение возможности возобновить военные действия в любой нужный Москве момент.

«Поэтому важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения «миротворцев», — заключил Гармаш.

Напомним, ранее в Восточной правозащитной группе, которая мониторит ситуацию на оккупированных территориях, выразили опасение, что враг пойдет в наступление уже в ближайшие дни.


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