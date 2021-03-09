У Шмыгаля запретили работу общественного транспорта в «красной» зоне

Кабинет Министров принял решение на государственном уровне запретить работу общественного транспорта в т.н. «красной» карантинной зоне. Как сообщает Telegram-канал Коронавирус Інфо, такой транспорт не может выполнять ни регулярные, ни нерегулярные перевозки пассажиров.

В то же время ограничения не распространяются на:

перевозки пассажиров легковыми автомобилями в количестве 5 человек с водителем (не учитывая детей);

перевозки пассажиров служебным или арендованным автотранспортом в пределах количества мест для сидения и при условии информирования органов Национальной полиции;

перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, согласованными с министерствами здравоохранения и инфраструктуры;

перевозки пассажиров специальными железнодорожными рейсами в пригородном сообщении по согласованию с областными администрациями.

Чрезвычайный уровень пандемической опасности с 26 февраля действует в Ивано-Франковской области, с 1 марта — в Черновицкой области, с 3 марта — на территории Житомирской области. С 8 марта его ввели и в Закарпатье. Работу транспорта в последнем регионе запретили решением областной администрации.

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