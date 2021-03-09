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Украина

Какие СМИ читает Зеленский: Мендель дала названия

13:25 9 марта 2021
Юлия Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила что Владимир Зеленский регулярно читает ряд новостных интернет-изданий. Об этом сообщает издание «ГОРДОН» .

«Очень много. И Дмитрия Гордона он смотрит, „Украинскую правду“ точно читает, НВ читает, „Корреспондент“, „РБК-(Украина — ред.)“… В принципе, очень много», — сказала Мендель.

По ее словам, президент внимательно отслеживает новости. Она утверждает, что глава государства — «перфекционист во всем».

«Поэтому ему нужно четко понимать, почему так написали, почему поставили эту фотографию, что они хотели сказать», — добавила она.

Напомним, Мендель рассказала, кто сильнее: Порошенко или Медведчук. Она заявила также, что Зеленский готов бросить вызов украинским олигархам, и «такого не делал никто».

Фото из Instagram Юлии Мендель

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