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Украина

Зеленский пригрозил Шарию пожизненным баном в Youtube

12:45 9 марта 2021
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе над пожизненным баном для тех, кто организует информационные диверсии по инструкциям страны-агрессора. Глава государства отметил это в выступлении на форуме «Украина 30. Медиа: пропаганда и свобода слова».

Владимир Зеленский назвал блогера Анатолия Шария искусственно созданным так называемым лидером мнений, которому «из Испании лучше видно, как жить в Украине».

«Это средства массовой дезинформации, которые прикрывают свободой слова диверсии по инструкциям агрессора. Мы работаем над тем, чтобы на таких каналах можно было увидеть только телевизионную испытательную таблицу, а в интернете, в частности, в ютубе, они получили пожизненный бан. Дальнейшая задача государства и общества — осознать все угрозы информационной безопасности и найти пути, чтобы противодействовать им», — подчеркнул президент Украины.

Напомним, СБУ сообщила Шарию о подозрении госизмене и объявила его в розыск.

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