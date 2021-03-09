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Украина

Волосы с груди Зеленского пообещали на парик для Дмитрия Киселева

12:40 9 марта 2021
зеленский

Журналист Янина Соколова высмеяла потуги российских пропагандистов поиздеваться над украинским президентом. После того, как Дмитрий Киселев посвятил отдельный сюжет побритой груди Зеленского, россиянину посоветовали расслабиться и заказать в Украине эксклюзивный парик.

«Все волосы с груди президента Украины будут пожертвованы на создание эксклюзивных париков для чуваков с плешью, так что перепадет и тебе, и твоему президенту», — успокаивает Соколова, намекая на лысины Киселева и Путина.

Напомним, ранее над Зеленским пыталась поиздеваться Наталья Поклонская. Она выложила в сети старое выступление Зеленского, где он изображает пьяного украинского президента и раздает малореальные обещания.

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