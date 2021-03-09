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Украина

Мендель раскрыла причины увольнения Богдана

12:13 9 марта 2021
богдан зеленский

Юлия Мендель, пресс-секретарь Владимира Зеленского, прояснила причины увольнения Андрея Богдана из президентской команды. В интервью «Гордон» Мендель заявила, что Богдан стал деструктивным, а потому с ним расстались.

Давая краткую характеристику Богдану Мендель заявила, что он «юридически грамотный», но при этом «потерянный». А за время работы главой Офиса президента «стал более деструктивен, чем конструктивен».

Говоря о личных оценках работы с Богданом, Мендель упомянула, что отношения у них не сложились практически сразу же. Богдан был против назначения Юлии пресс-секретарем. «Ну не зашла я ему как человек», — заявила Мендель.

Напомним, Богдан проработал в Офисе Зеленского десять месяцев. После увольнения юрист крайне грубо высказался по поводу своего бывшего начальника и коллег. В Офисе президента называют стиль работы Богдана «трындюлинами». А президентский советник Подоляк уверен, что бывший глава Офиса затаил обиду на Зеленского, а потому не может судить объективно.

Фото president.gov.ua

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