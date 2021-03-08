В «краснозонном» Закарпатье полностью прекращена работа общественного транспорта
Закарпатская область из-за вхождения в «красную» карантинную зону закрыла внутреннее сообщение — в регионе остановлен общественный транспорт. Об этом сообщает «Про Захід».
В пределах Закарпатской области будет разрешаться только транзит и дозаправка общественного транспорта. Решается вопрос по урегулированию железнодорожного сообщения.
«На сегодняшний день будут согласованы специальные рейсы относительно поездов, специальные рейсы для того, чтобы туристы могли выехать из Закарпатья и для того, чтобы закарпатцы могли вернуться домой», — сказал председатель Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков.
Будет открыта продажа билетов на несколько железнодорожных рейсов:
- 358/357 Рахов — Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
- 13/14 Солотвино — Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
- 15/16 Рахов — Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
- 81/82 Ужгород — Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
- 108/107 Ужгород — Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
- 45/46 Ужгород — Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).
Напомним, «Укрзалізниця» организует специальные рейсы из «красной» зоны карантина.
Фото: УЗ31
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