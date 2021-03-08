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Украина

Под резиденцию Зеленского в Конча-Заспе стянули Нацгвардию и полицию: что происходит

16:50 8 марта 2021
Нацгвардеец

В понедельник, 8 марта, под Конча-Заспу, где находится резиденция президента Украины Владимира Зеленского, стягиваются подразделения силовиков. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

В район Конча-Заспы подъезжают автобусы Нацгвардии, а у въезда в резиденцию Владимира Зеленского дежурит транспорт правоохранителей.

По данным издания, в 17:00 здесь начинается акция протеста с требованием «отменить репрессии» в отношении находящихся под арестом одесского активиста Сергея Стерненко и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Напоминаем, суд отклонил ходатайство на освобождение активиста Сергея Стерненко из-под стражи. В СИЗО оставили ветерана Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета,

Ранее возле Офиса президента уже проходил массовый митинг в поддержку активиста Сергея Стерненко.

Фото: dt.ua

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