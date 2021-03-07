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Украина

Оккупанты блокируют дороги на неподконтрольные территории: названы два работающих КПВВ

16:38 7 марта 2021
пункт пропуска

На линии разграничения на Донбассе российские оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ). Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Отмечается, что дорожные коридоры заблокированы возле КПВВ «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

Несмотря на это, пограничники несут службу во всех контрольных пунктах въезда-выезда.

«Из-за произвола оккупантов, пропуск людей осуществляется только в КПВВ «Станица Луганская» и «Новотроицкое», — сообщили пограничники.

Причины таких действий оккупационные власти так называемых «ДНР» и «ЛНР» не объясняют.

Ранее так называемые «власти» оккупированного Донбасса сообщили о введении пропусков для пересечения линии разграничения через КПВВ. Для пересечения линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств необходимо иметь пропуск, оформленный «органами внутренних дел ДНР».

Напомним, украинские правоохранители заявили о готовности вернуть оккупированные территории Донбасса, выполнив представленную ранее Стратегию деоккупации региона.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина надеется на поддержку США и введение против России нового пакета санкций, которые будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлен контроль Украиной над Донбассом и Крымом.

Фото dpsu.gov.ua/

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