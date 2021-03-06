Новая вспышка COVID-19 в Украине: шести регионам дали неделю, чтобы обеспечить больницы кислородом

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций официально ввела на всей территории Закарпатской области наивысший «красный» уровень пандемической опасности с 00:00 8 марта 2021 года (административный центр региона Ужгород установил на своей территории соответствующий режим уже с 7 марта).

Наряду с этим главе областной администрации Анатолию Полоскову поручено выяснить причины всплеска заболеваемости COVID-19 в регионе. По итогам расследования возможны кадровые решения, сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

«Третий день подряд в Закарпатской области имеется превышение установленных постановлением Кабинета Министров индикаторов. В частности, по уровню госпитализации более 60 на 100 000 населения. В области в течение 3-х дней 90, 92 и 94 случая госпитализации на 100 000 населения. Также есть большой коэффициент инфицирования. Кроме того, загруженность коек с кислородом более 65%. Это все дает основания установить на территории области красный уровень», — заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санврач Виктор Ляшко.

Он обвинил власти региона в игнорировании поручения КМ и Комиссии по ТЭБ и ЧС об обеспечении 80% перепрофилированных коек под COVID с централизованным снабжением кислорода, или кислородными концентраторами (текущий показатель в регионе — 66%). Выполнить этот норматив «отстающие» Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Черновицкая области и Киев должны в недельный срок.

По данным Минздрава, за минувшие сутки в Закарпатской области подтвердили 665 новых случаев коронавируса, что вывело регион в лидеры по темпам распространения коронавируса в Украине. Ситуация настолько критична, что медики готовы прибегнуть к сортировке больных, что означает — тяжелых пациентов спасать не будут.

Фото zhitomir. life/



316

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter