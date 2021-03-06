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Украина

Грозит до 20 лет лишения свободы: Чехия выдала США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях

16:05 6 марта 2021
Полиция Чехии

Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины, предположительно входивших в международную группу киберпреступников. Вычислить и задержать их местные полицейские сумели в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) США.

Фото чешской полиции

По словам пресс-секретаря Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослава Ибегея в комментарии Радио Прага, двое украинцев были задержаны полицией Чехии еще в феврале 2020 года.

В США им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в середине февраля киберспециалисты СБУ в координации с представителями правоохранительных органов США и Франции разоблачили в Киеве хакерскую группировку, которая осуществляла кибератаки на компании в Европе и США. С помощью программы-вымогателя типа Egregor Ransomware задержанные вмешивались в работу серверов компаний европейских стран и США.

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