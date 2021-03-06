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Украина

Ножи, кресты и редкие монеты: в Днепре при строительстве дороги обнаружили ценный клад

11:48 6 марта 2021
клад

В Днепре при строительстве трассы на Киев были найдены уникальные артефакты — археологи извлекли из земли древние ножи и монеты, старинные предметы домашней утвари, кресты. Как сообщает ТСН, самому старшему экспонату около пяти тысяч лет. Самому новому — полтора столетия.

На участке, где прокладывали трассу, издавна находились торговые пути, потому для историков не стали сюрпризом более двух тысяч артефактов. Организаторы раскопок признают, что древний клад имеет не так материальную, как историческую ценность. Раскопанные артефакты — это не сокровища из кургана, но с их помощью можно будет составить представление, как жили, вели хозяйство и оборонялись наши предки.

Сейчас находки археологов выставлены на экспозиции в Службе автомобильных дорог, а после завершения выставки переместятся в фонды исторического музея.

Напомним, в Национальном музее истории Украины можно увидеть и другие древние драгоценности, найденные на территории современной Украины. Так, в музее представлены сокровища правителя античной Ольвии царя Инисмея. А в фондах музея есть богатая коллекция оружия XVI — XVIII веков: сабли, ружья, боевые топоры

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