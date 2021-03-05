Ужгород принял решение о переходе в «красную» зону

На вывод о критической ситуации с коронавирусом в Закарпатье первыми откликнулись власти Ужгорода. Областной центр объявил, что вводит жесткий карантин с 0.00 7 марта. Запрещаются все массовые мероприятия: не только развлекательные, но также спортивные соревнования, любые социальные и рекламные акции.

С 7 марта в городе под запретом работа ТРЦ, спортклубов, большинства непродовольственных магазинов и рынков. Кафе и ресторанам работать разрешено, но только на вынос и доставку.

Что касается магазинов, то работать разрешат только тем заведениям, которые специализируются (не менее 60% ассортимента) на продуктах, средствах гигиены, бытовой химии, кормах, семенах, средствах защиты растений.

Открытыми останутся почтовые отделения, ветклиники, АЗС, точки продажи прессы, банки, ремонтные мастерские, парикмахерские и салоны красоты (по предварительной записи).

Напомним, Закарпатская областная комиссия рекомендовала ввести в регионе ограничения «красной» карантинной зоны из-за стремительного прироста новых заболевших.

Фото Юрій Яцина/Facebook



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