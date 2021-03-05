Тяжелых больных спасать не будут: главврач больницы в Закарпатье шокировал заявлением

В Закарпатье признали, что ситуация с заболеванием COVID-19 — критическая. Больницы перегружены, в среднем по области медучреждения заполнены более чем на 80%, а поток новых больных не снижается. В областной больнице боятся, что придется ввести медсортировку и спасать только тех, кого еще можно спасти.

«Практически все места для кислородной терапии заняты… Количество больных растет, количество свободных мест в больницах падает. Врачи в критической ситуации. Они физически и морально измотаны. Давайте остановим ковид, или он остановит нас», — призывает в Facebook главврач областной больницы Юрий Яцына.

Главврач напомнил, что в медицине катастроф есть такое понятие, как медицинская сортировка, и не исключено, что закарпатцам придется узнать этот принцип на практике. «Если возможности ограничены, то адекватное лечение предоставляется пациентам, которые перспективны для жизни. То есть крайне тяжелые пациенты могут не получить надлежащую медицинскую помощь… Такие положения при чрезвычайных ситуациях», — объясняет врач.

По словам врача, новая волна ковида имеет ряд тревожных особенностей. «Третья волна проходит совершенно иначе. Болеют молодые люди и умирают молодые люди», — добавил Яцына.

Из-за тревожной ситуации медики Закарпатья предложили ввести в регионе такие же ограничения, как для красной зоны — с запретом на работу большинства заведений, где могут массово собираться жители. По итогам заседания региональной комиссии было рекомендовано, чтобы область ограничила работу ТРЦ и развлекательных заведений, а общепит работал лишь на доставку и на вынос.

Фото Юрій Яцина/Facebook



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