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Украина

В Украине изменились Правила дорожного движения: что важно знать

16:36 5 марта 2021
малыш

В Украине в очередной раз поменялись правила перевозок детей в автотранспорте. В первую очередь, изменились требования к детскому автокреслу, введенные в 2019 году. Во избежание двоякого толкования теперь в постановлении речь идет о «детской удерживающей системе». Подразумевается устройство, ограничивающее подвижность ребенка и удерживающего его ремнями безопасности в сидячем или наклонном положении. Об этом сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Из постановления убрали упоминание о возрасте тех детей, для перевозки которых требуется автокресло. «Удерживающая система» понадобится всем несовершеннолетним ниже 145 см.

В виде исключения перевозить малышей без детских удерживающих систем разрешается в автобусах и в спецтранспорте: в машинах медицинской помощи, полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МВД, Госпогранслужбы, СБУ, Государственной службы охраны).

«За прошлый год в Украине случилось 4432 ДТП с участием детей, в которых 168 погибли и 3957 — травмированы», — отмечает Билошицкий. По его словам, большая часть пострадавших детей сидели в автомобиле не пристегнутыми.

За 2020 год было выявлено 2664 случая неправильной перевозки детей. Для нарушителей предполагается штраф 510 грн, за повторное нарушение — 850 грн.

Напомним, после того, как стало известно, что перевозка детей в такси тоже должна осуществляться в автокресле, у перевозчиков было много конфликтов с клиентами. Не все пассажиры были готовы соблюдать новые правила.

Фото pixabay.com

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