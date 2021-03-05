Арбузов и Табачник исключены из санкционного списка ЕС: Кулеба объяснил почему

Евросоюз проредил список украинских чиновников из команды Виктора Януковича, против которых введены санкции. Из «черного списка» выпали бывший министр образования Дмитрий Табачник и экс-премьер-министр Сергей Арбузов. Глава МИД Дмитрий Кулеба обвиняет в этом медлительность украинских следственных органов.

По словам Кулебы, Украина заинтересована в продлении европейских санкций против людей из орбиты Виктора Януковича, совершивших преступления против Украинского государства. Тем не менее, с каждым годом список подсанкционных персон все больше сокращается.

«Причина в промедлении, в отсутствии прогресса в расследовании дел в Украине по этим лицам. Мы подняли этот вопрос перед нашими правоохранительными органами. Объяснили, что надо ускорять эту работу и дать Европейскому Союзу необходимую доказательную базу для продления санкций. Надеюсь, что правоохранительные органы нас услышат», — заявил глава МИД на брифинге.

После исключения из списка подсанкционных лиц Табачника и Арбузова в перечне остались восемь фамилий (первоначально было 18). Санкции сохранены в отношении экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра, бывшего главы МВД Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка, бывшего генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема. Также все еще под санкциями беглый бизнесмен Сергей Курченко и бывший главный налоговик Александр Клименко.

Фото wikipedia.org

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