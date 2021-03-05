Суд в Киеве вынес приговор по скандальному делу о пьяной езде замминистра Немилостивого



Шевченковский районный суд на 10 200 гривен оштрафовал бывшего топ-чиновника Виталия Немилостивого за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Об этом сообщают «Українські Новини».

Виталий Немилостивый раньше работал заместителем министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. Дело попало в суд из-за езды в состоянии алкогольного опьянения. Тогда же чиновник устроил скандал с патрульным полицейским.

«Штраф 10 200 гривен и год лишения права управления автомобилем», — рассказал подробности о вынесенном постановлении представитель суда.

Это решение пока не обнародовано в Едином реестре судебных решений.

Напомним, из-за скандального инцидента с вождением в пьяном виде замминистра стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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