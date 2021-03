США ввели санкции против Коломойского

В США наложили санкции на украинского бизнесмена Игоря Коломойского и объявили его невъездным в Штаты. Об этом объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По словам американского представителя, санкции вводятся «за коррупционные действия, подрывающие верховенство права в Украине».

Today, I am publicly designating former Ukrainian public official Ihor Kolomoyskyy ineligible for entry into the United States for his corrupt actions that undermine the rule of law in Ukraine. The United States remains #UnitedAgainstCorruption with our partners in Ukraine.