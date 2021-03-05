США ввели санкции против Коломойского

В США наложили санкции на украинского бизнесмена Игоря Коломойского и объявили его невъездным в Штаты. Об этом объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По словам американского представителя, санкции вводятся «за коррупционные действия, подрывающие верховенство права в Украине».

Today, I am publicly designating former Ukrainian public official Ihor Kolomoyskyy ineligible for entry into the United States for his corrupt actions that undermine the rule of law in Ukraine. The United States remains #UnitedAgainstCorruption with our partners in Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 5, 2021

Агентство «Голос Америки» уточнило, что «коррупционные деяния», о которых упоминал Блинкен, относятся к периоду пребывания Коломойского на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации в 2014—2015 годах. США считают, что бизнесмен использовал свою должность и политическое влияние для личной выгоды. Результатом стал подрыв доверия украинского общества к демократическим институтам и управленческим процессам.

Санкции распространяются в том числе на членов семьи Коломойского: жену Ирину, дочь Анжелику и сына Израиля Цви.

Госдепартамент США намекнул, что в будущем ожидаются санкции не только против Коломойского. «Госдепартамент и дальше будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в США обвинили Коломойского и Геннадия Боголюбова в скупке американской недвижимости за средства, полученные неправовым путем.

Фото wikipedia.org

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