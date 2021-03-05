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Украина

США ввели санкции против Коломойского

15:29 5 марта 2021
коломойский

В США наложили санкции на украинского бизнесмена Игоря Коломойского и объявили его невъездным в Штаты. Об этом объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. По словам американского представителя, санкции вводятся «за коррупционные действия, подрывающие верховенство права в Украине».


Агентство «Голос Америки» уточнило, что «коррупционные деяния», о которых упоминал Блинкен, относятся к периоду пребывания Коломойского на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации в 2014—2015 годах. США считают, что бизнесмен использовал свою должность и политическое влияние для личной выгоды. Результатом стал подрыв доверия украинского общества к демократическим институтам и управленческим процессам.

Санкции распространяются в том числе на членов семьи Коломойского: жену Ирину, дочь Анжелику и сына Израиля Цви.

Госдепартамент США намекнул, что в будущем ожидаются санкции не только против Коломойского. «Госдепартамент и дальше будет использовать подобные полномочия и инструменты, чтобы способствовать ответственности коррумпированных субъектов в регионе и во всем мире», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее в США обвинили Коломойского и Геннадия Боголюбова в скупке американской недвижимости за средства, полученные неправовым путем.

Фото wikipedia.org

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