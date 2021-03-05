Помощница главы ЦИКа уволилась после скандала из-за поста о вибраторе

Помощница председателя Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко уволилась из-за критики в сети после ее публикации о вибраторе. Об этом она написала в Facebook.

Скандал вызвала публикация помощницы главы ЦИКа, которую она сделала в блоге Bad Mama. Анжела Еременко поделилась, что у нее сломался вибратор, подаренный ко Дню Валентина.

Однако взрыв негатив в комментариях привел к решению автора поста покинуть должность

«Я уволилась из ЦИК. Во-первых, потому что быть открытой и шутить над тем, что я хочу — для меня важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление. Во-вторых, потому что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь рискам новых вбросов и атак, а через меня это делать очень легко», — рассказала она в своем блоге.

Еременко добавила, что ей прислали новый вибратор.

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