Масленица 2021: что можно и чего нельзя делать на праздничной неделе

В понедельник, 8 марта, у христиан восточного обряда начинается последняя неделя перед Великим постом (в этом году он продлится с 15 марта по 1 мая). В церковном календаре этот период называется Сырной седмицей (неделей), в течение которой мясо есть уже не полагается, зато рыба, яйца и молочные продукты разрешены к употреблению даже в среду и пятницу.

Предназначение Сырной седьмицы — смягчить для верующих вход в строгий Великий пост, близость наступления которого ощущается как в особенностях богослужений (на этой неделе уже звучат молитвы, которые будут читаться в дни поста до Великой субботы включительно; не служится литургия в среду и пятницу), так и в отказе от употребления мяса.

Вот как описывает обстоятельства введения в богослужебный устав отказа от мясных блюд в Сырную неделю церковный историк и поэт Никифор Каллист Ксанфопул (XIV век): «О сырной же (седмице) некоторые говорят, что ее установил император Ираклий, — а раньше она была мясоястной, — ибо он, шесть лет воюя с Хозроем и персами, дал обет Богу: если одолеет их, учредить такую (седмицу), по уставу среднюю между мясоедом и постом, — что и исполнил. Я же думаю, что, может быть, и так произошло, а может быть, и она была задумана святыми отцами ради некоторого приготовления, чтобы мы, сразу перейдя от мяса и обильной пищи к крайнему воздержанию, не унывали и, кроме того, не навредили телу, но, медленно и понемногу отказываясь от жирной и сладкой пищи, как непривыкшие к узде кони, через отнятие пищи восприняли и удила поста».

Последний день Сырной недели, воскресный (в нынешнем году — 14 марта), носит название Прощеное воскресенье. В этот день во время церковной службы вспоминается изгнание Адама и Евы из Рая.

А вечером в храмах совершается особый чин — Чин прощения. Впервые он появился в обиходе египетских монахов, которые традиционно расходились по безжизненной пустыне перед началом Великого поста, чтобы провести все его дни в одиночестве. Встретиться на Пасху суждено было уже далеко не всем. Поэтому перед расставанием, как перед смертью, монахи просили друг у друга прощения за вольное или невольное нанесение обид.

По церковной традиции, в Прощеное воскресенье нужно просить прощения у всех, но в первую очередь у тех, кому мы действительно нанесли обиду. И, конечно, от всей души простить того, кто обидел нас. Потому что, как говорил преподобный Ефрем Сирин: «Если ты, человек, не прощаешь всякого согрешившего против тебя, то не утруждай себя постом и молитвой… Бог не примет тебя».

Традиции праздничной недели

А народное название Сырной недели — Масленица. В Украине ее называют Масляна, Масниця, Сирний тиждень, Колодій. Масляна — это дошедший до наших времен народный праздник, посвященный проводам зимы. Когда-то он длился две недели, а сейчас — восемь дней, начиная с мясопустного воскресенья (в этом году 7 марта) и заканчивая Прощеным воскресеньем (14 марта).

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В работах знатоков украинских народных традиций Олексы Воропая, Натальи Матвеевой и Андрея Голобородько можно прочитать, что в первый день Масляной наши предки, прощаясь на длительный срок с мясными блюдами, готовили холодец из свиных ножек — от этого блюда день получил название «ніжкові заговіни». Молодежь с помощью оставшихся после приготовления этого блюда свиных костей пыталась определить свою судьбу на ближайшее время. Для этого юноши и девушки, стоя «під коморою», бросали кости в ворота. Кто кость до ворот не добросит, тот до Пасхи не доживет…

Главное блюдо Масленицы в Украине - вареники (фото Pixabay)

По-своему развлекались и замужние женщины. Они приносили с собой в корчму небольшое полено или даже просто палку, которая называлась «колодка». Каждый день отмечалось какое-то событие, связанное с этой самой «колодкой»: «У понеділок вона народилася, у вівторок — хрестилася, в середу відмічали похрестини, у четвер „колодка“ помирала, у п'ятницю її ховали, а в суботу поминали».

Использовали «колодку» и девушки. Они привязывали ее к левой руке холостого парня. А чтобы избавиться от этой украшенной ленточками и сухими цветами деревяшки, парню надо было заплатить девушкам выкуп деньгами или подарками.

Что и в какой день делать

До наших дней дошел обычай каждый день Масленицы посвящать определенным событиям.

Так, в понедельник принято ходить в гости и принимать гостей по случаю начала Масленицы, угощая их блинами, варениками с сыром и сметаной, галушками.

Вторник — самое удачное время для ухаживания. Незамужние девушки и парни устраивают в этот день «вечорниці» — своеобразные смотрины для потенциальных женихов и невест.

Среда — теща приглашает зятя и других родственников к себе в гости на блины.

Четверг — начало массовых гуляний с играми, песнями, танцами и другими развлечениями. Его называют еще «широкий четвер».

Пятница — тещин день. Теперь уже зять приглашает тещу и других родственников нанести ответный визит. (Угощая гостей и завуалировано намекая на сварливый характер своей второй матери, в прежние времена зять приговаривал: «Пийте, люди добрі, по повній чарці, хай у моєї тещі горло не пересихає!»)

В течение недели перед постом мяса уже не едят, но готовят блюда из молочных продуктов и яиц. Можно употреблять также рыбу (фото Pixabay)

Суббота — золовкины посиделки. Это день, когда по традиции молодая невестка приглашает к себе в гости родных мужа и одаривает его сестер (своих золовок) подарками.

Воскресенье — день всепрощения, когда надо простить все обиды и помириться со всеми, с кем в ссоре. При этом принято трижды с поклоном сказать каждому: «Прости меня!». И услышать в ответ: «Бог простит, и я прощаю!».

В старину верили, что Страшный суд состоится именно в Прощеное воскресенье, поэтому особо набожные люди все сыропустное воскресенье замаливали свои уже совершенные грехи и старались не выходить из дома, чтобы не нахвататься новых.

Но многие пожилые люди все же наведывались к своим родственникам и знакомым, чтобы попросить у них прощения. Также посещали в этот день кладбища, чтобы заручиться прощением своих умерших родных.

Было много и тех, кто, проведя в гуляньях всю предпостовую неделю, сетовал: «Масляна, Масляна, яка ти мала! Якби ж тебе сім неділь, а посту — одна!»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что католики Блинный день перед предпасхальным постом отметили еще в середине февраля.

Фото в заголовке Pixabay

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