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Украина

Две области Украины оказались под угрозой вхождения в «красную зону»

12:48 5 марта 2021
карантин

По состоянию на 5 марта в Украине в «красной» зоне находятся три региона. Это Житомирская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. Еще две области, Закарпатская и Винницкая, находятся на грани «красной зоны» из-за заболеваемости COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству.

Степанов отметил, что Украина вступила в третью волну мировой пандемии.

Кроме того, Институт эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук подтвердил наличие в нашей стране британского штамма коронавируса. Британский штамм опаснее европейского. Он характеризуется высокой скоростью передачи, тяжелым течением болезни и сложной клинической картиной.

По словам Степанова, Минздрав прогнозируют рост числа заражений коронавирусом до конца апреля.

Напомним, в «красной», кроме других ограничений, введенных на период карантина, запрещена работа общественного транспорта, работа школ и детских садов. Не разрешено посещение ТРЦ, кафе, ресторанов, баров и спортзалов.

Как сообщали «ФАКТЫ», на утро 5 марта в Украине подтверждены 1 384 917 случаев заболевания COVID-19, из них 26763 летальных, 1 191 022 пациент выздоровели. За сутки зафиксировано 10155 новых случаев заражения.

По суточному приросту больных COVID-19 Украина сейчас на шестом месте в Европе и на десятом месте в мире.

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