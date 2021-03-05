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Украина

«Есть только один путь — стать членом НАТО»: Кравчук захотел чисток от «мыслящих, как в СССР»

10:12 5 марта 2021
Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что единственным путем сохранения независимости украинского государства является членство Украины в НАТО. Об этом Кравчук заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По словам первого президента, только членство в НАТО защитит возможность строить независимую Украину. Он также добавил, что среди «отдельных политиков в Верховной Раде остаются противоположные взгляды, поскольку они мыслят, как в СССР, где главным врагом было НАТО».

«Так давайте будем чиститься от этого вовремя. Время настало, и оно, я убежден, работает на Украину», — сказал глава ТКГ.

Кравчук также отметил, что «Украина должна работать и выполнять то, что предусмотрено планом НАТО, выполнять пакеты, предусмотренные для Украины, делать все, чтобы в скором времени войти в состав Альянса».

Напомним, глава ТКГ Леонид Кравчук неоднократно возмущался поведением представителей России, участвующих в минском процессе. На днях на заседании ТКГ первый президент поднял тему присутствия на заседаниях рабочих подгрупп «непонятных людей», не представляющих ни одну из сторон переговоров.

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