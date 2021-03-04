Зеленский утвердил решение СНБО по двойному гражданству: что это значит

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО «О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства». Об этом сообщает Офис президента.

Решение предусматривает проведение в двухмесячный срок инвентаризации и анализа законодательства Украины по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

Так, будет устанавливаться наличие или отсутствие правовой определенности запрета людям с двойным гражданством занимать определенные государственные и политические должности.

По результатам этого анализа правительство должно в шестимесячный срок вынести на рассмотрение Рады проекты законов по запрету лицам с двоим гражданством:

претендовать на выполнение функций государства или местного самоуправления;

претендовать на занятие руководящих должностей на стратегических объектах государственной собственности;

иметь допуск к государственной тайне; быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем или проводить предвыборную агитацию на общегосударственных и местных выборах;

быть членом политической партии.

Планируется разработать и представить на рассмотрение Рады порядок подтверждения отказа и выхода из гражданства (подданства) иностранного государства для граждан Украины.

Также будет разработан порядок представления украинцами деклараций о получении иностранного гражданства. За недостоверные сведения в них должна быть установлена ответственность.

Решение СНБО предусматривает, что правительство должно начать диалог по заключению двусторонних соглашений с заинтересованными государствами (кроме государства-агрессора) по вопросам, связанным с двойным (множественным) гражданством.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект, разрешающий украинцам двойное гражданство.

Фото: скриншот видео

351

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter