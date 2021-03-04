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Украина

ЕС еще на год «заморозил» Януковича

17:12 4 марта 2021
Виктор Янукович

Европейский союз продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Активы семи лиц будут заморожены до 6 марта 2022 года — Совет ЕС продлил на один год ранее принятое решение. Эти люди признаны ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств либо за злоупотребление служебным положением, что повлекло ущерб государственным фондам Украины.

При этом отмечается, что санкции в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, но из «черного списка» исключили двух человек.

Ранее сообщалось, что ЕС снял санкции с бывших топ-чиновников времен Януковича: премьер-министра Сергея Арбузова и министра образования Дмитрия Табачника.

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