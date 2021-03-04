Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов в комментарии «РБК-Украина» назвал решение о его увольнении политически ангажированным и юридически необоснованным и заявил о его обжаловании.

«Обнародованное решение ВСП является примером вопиющего нарушения закона и юридических процедур. Высший совет правосудия откровенно пренебрег юридическими процедурами при принятии своего поспешного решения. По моему мнению, это произошло из-за политического давления на судей, которые являются членами ВСП», — считает Емельянов.

По его словам, действия Высшего совета правосудия, который его уволил, это «правовой нигилизм» и нарушение закона. Он также называл четыре причины, которые, по его мнению, это подтверждают.

В частности, он указывает на то, что в решении отсутствуют ссылки на неправомерные действия, содержание правонарушения, вызванные негативные последствия, причинно-следственную связь.

«Было проигнорировано решение Совета судей Украины, который 25 апреля 2014 года профессионально установил отсутствие факта каких-либо злоупотреблений с моей стороны. Игнорирование этого решения и подтвержденной истины является незаконным, оно должно быть обязательно учтено при нынешнем рассмотрении», — добавил Емельянов.

Кроме того, по его словам, «жалоба», по которой было начато рассмотрение вопроса относительно него, является сфальсифицированной.

«Лица, которое якобы подписало жалобу в отношении меня, на самом деле не существует. Единственным законным решением в таком случае является возвращение жалобы без рассмотрения или отказ в открытии дисциплинарного производства. Таким образом, нарушена ст. 107 ЗУ «О Высшем совете правосудия», которая прямо запрещает рассматривать такие «анонимные дела», — заявил судья.

Он также утверждает, что нарушены юридические процедуры и правила рассмотрения дела. В настоящее время еще не завершено рассмотрение Верховным судом жалобы на решение ВСП относительно его увольнения с должности.

Емельянов отметил, что в Европейском суде по правам человека уже рассматривается его иск об отмене решения ВСП об освобождении от должности судьи.

«Как профессиональный специалист, я имею четкое понимание, что это дисциплинарное дело против меня и вынесенное решение являются противозаконными. И я однозначно докажу это в суде. Поспешное и заангажированное решение ВСП должно быть отменено, а исполнители политического заказа — наказаны», — подчеркнул Емельянов.

Напомним, 4 июня 2018 года Высший совет правосудия временно отстранил Артура Емельянова от отправления правосудия.

Ранее Высший административный суд Украины признал незаконным отстранение Емельянова от должности судьи.

Фото Артура Емельянова из Facebook

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