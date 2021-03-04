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Украина

Рада отказалась легализовать оружие для украинцев

16:10 4 марта 2021
Револьвер

В четверг, 4 марта, народные депутаты не поддержали законопроекты о гражданском оружии и боеприпасах. Об этом стало известно из прямой трансляции заседания Верховной Рады.

Законопроект, который рекомендовал профильный комитет, набрал только 88 голосов, в то время как необходимо 226. Альтернативный проект акта поддержали лишь 74 нардепа.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью Дмитрию Гордону заявил, что не поддерживает идею легализации в Украине короткоствольного огнестрельного оружия.

«Всем почему-то хочется иметь короткоствольное оружие, но все потом возмущаются, что неожиданно на входе в магазин кто-то кого-то застрелил в голову в результате конфликта. А вы представьте, что мы окажемся в переходном мире, когда любой гражданин, не зависимо от своей личной ситуации и психики, будет иметь возможность обладать короткоствольным оружием. Я против», — сказал Аваков.

Напомним, в Украине выявили коррупционную схему выдачи разрешений на легальное огнестрельное оружие.

Фото: pixabay.com

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