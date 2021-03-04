Премьер Словакии извинился перед Украиной за шутку с Закарпатьем

Премьер-министр Словакии Игорь Матович лично извинился перед украинцами за шутки о территориальной целостности Украины, назвав их неуместными.

«Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была четкой. Уважение к международному праву является обязательным. Извиняюсь перед всеми украинцами за мою неуместную реакцию», — написал он в Twitter минувшей ночью, добавив на украинском языке «Словакия — твой друг».

Напомним, 3 марта Матович позволил себе недружественный выпад в сторону Украины, допустив возможность «отдать» РФ украинское Закарпатье в обмен на российскую вакцину «Спутник V». Об этом он заявил в эфире местного радио. После этого МИД Украины потребовал от словацкого премьера официальных извинений, для чего вызвал к себе Посла Словакии и выразил ему протест.



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