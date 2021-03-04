27.65 / 27.85 33.21 / 33.60
Киев: +6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинцев предупредили об угрозе нового локдауна

13:52 4 марта 2021
Денис Шмыгаль

В четверг, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции, что из-за третьей волны коронавируса в Украине могут ввести локдаун. Об этом сообщает Hromadske.

«Надо констатировать, что в Украине началась третья волна коронавируса. Винницкая, Закарпатская области в „оранжевой“ зоне, но уже на подходе к жестким ограничениям. Когда большинство областей будут в „красной“ зоне, придется возвращаться к локдауну», — сказал Денис Шмыгаль.

При этом он отметил, что локдаун — крайне нежелательная мера. В приоритете — адаптивный карантин

«Мы постараемся максимально управлять адаптивным карантином», — отметил премьер-министр.

Возвращение локдауна произойдет, если 65% коек в каждой области и в целом по Украине будут заполнены больными коронавирусом.

Напомним, известный академик предупредил, что Украину накроет новая волна пандемии COVID-19.

300

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Наталья Могилевская

Вышедшая в зал Наталья Могилевская публично опозорилась с «модным словом»

Принц Филипп

Муж королевы Елизаветы II принц Филипп перенес операцию на сердце

Анна Корсун с танцовщицами своего балета

Maruv грязно пошутила над подругой

Тина Кароль на шоу «Голос країни»

В команде Тины Кароль на шоу «Голос країни» нашли «изъян»

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер