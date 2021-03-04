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Украина

Это впечатляет: расследователи узнали масштаб наследства Кернеса

10:46 4 марта 2021
Геннадий Кернес и Оксана Гайсинская

Журналисты проекта «Слідство. Інфо» выяснили масштабы богатства покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, имущество которого начали переоформлять на себя его супруга Оксана Гайсинская и пасынок Родион Гайсинский.

По данным журналистов, на данный момент они фактически являются владельцами:

  • около сорока фирм;
  • нескольких рынков;
  • исторического здания на 1100 квадратных метров, в которой раньше размещалась медицинская библиотека;
  • ТРЦ «Сказочный дом» в парке имени Горького.

Общая стоимость всего имущества оценивается не менее чем в миллиард гривен.

Напомним, ранее друг Кернеса Павел Фукс заявлял, что в завещании градоначальника фигурировали жена и трое детей. По его словам, имущество были должны разделить между Оксаной и Родионом Гайсинскими, Кириллом Кернесом и Даниилом Приваловым в соответствующей последовательности.

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