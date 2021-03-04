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Украина

Впервые в этом году: суточное количество заболевших ковидом в Украине превысило 10 тыс.

9:19 4 марта 2021
Скорая помощь

Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в Украине поставило рекорд в 2021 году — за сутки в стране подтвердили 10057 заражений (днем ранее этот показатель составлял 7235), сообщил в соцсети министр здравоохранения Украины Максим Степанов, по примеру которого накануне от COVID-19 публично вакцинировались президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.

Наибольшее количество позитивных ПЦР-тестов сдали жители Житомирской области (888), Киева (868) и Винницкой (827) областей.

Госпитализировать с осложнениями пришлось 3271 украинцев, а 194 человека — скончались, тогда как цифра выздоровевших уменьшились за сутки с 5118 до 4837 пациентов.

Уменьшилось и количество сделанных тестов — их за сутки, 3 марта, сделали 83086 (в т.ч. методом ПЦР — 38068, методом ИФА — 16265, экспресс-тестированием на антиген к SARS-CoV-2 — 28753), тогда как днем ранее было сделано 85043 тестов.

С начала пандемии в Украине инфицировались COVID уже 1,375 миллиона человек, и в Минздраве в настоящее время не исключают нового, третьего пика заболеваемости.

Напомним, в Житомирской области в настоящее время установлен наивысший, «красный» уровень пандемической опасности.

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