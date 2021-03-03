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Украина

Дело о похищении Семинского: Рудьковского перехватили в аэропорту

21:26 3 марта 2021
Николай Рудьковский

В Киеве вручили подозрение экс-министру транспорта и связи Украины Николаю Рудьковскому, который 3 марта вернулся в Украину из РФ. Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах, вручение подозрения произошло в аэропорту «Борисполь».

Рудьковский подозревается в причастности к похищению топ-менеджера одной из газодобывающих компаний в 2012 году.

Кроме подозрения Рудьковского также уведомили о ходатайстве по избранию меры пресечения.

Напомним, в конце февраля 2021 года прокуроры сообщили о подозрении пятерым лицам, которым вменяют похищение и истязание бывшего руководителя ЗАО «Нефтегаздобыча», ныне народного депутата Украины от «Слуги народа» Олега Семинского, а также вымогательство денег от его родственников. Речь идет о событиях 2012 года, когда нардепа похитили и более трех лет удерживали «в нечеловеческих условиях, систематически пытали», пытаясь «выбить» несуществующий долг в 200 миллионов долларов США.

А в декабре 2019 года Николаю Рудьковскому дали два года колонии в России. На скамью подсудимых он попал после того, как засветился на акции протеста под российским посольством в Киеве. Протесты были связаны со сбитым боевиками украинском Ил-76 с украинскими десантниками в районе аэропорта в Луганске.

Фото open-ua.net/

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