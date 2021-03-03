Премьер Словакии решил подарить Закарпатье России: МИД Украины ответил

Премьер-министр Словакии Иван Матович позволил себе недружественный выпад в сторону Украины, допустив возможность «отдать» РФ украинское Закарпатье в обмен на российскую вакцину «Спутник V». Об этом он заявил в эфире местного радио.

Как сообщает Европейская правда, это заявление прозвучало в ответ на вопрос, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.

«Закарпатскую Украину», — сказал тот, чем шокировал журналиста.

Впрочем, затем Матович заявил, что пошутил.

Заявления главы венгерского правительства не остались без реакции в Украине.

Глава МИД Дмитрий Кулеба посоветовал «шутнику» обменять вакцину на несколько регионов Словакии.

«Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — написал Кулеба в Twitter.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую до этого использовала только Венгрия. Решение правительства Матовича спровоцировало политический кризис — две партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции.

Напомним, в Украине российскую вакцину отказались даже регистрировать. Соответствующее решение Кабинет Министров принял 8 февраля.

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