Премьер Словакии решил подарить Закарпатье России: МИД Украины ответил
Премьер-министр Словакии Иван Матович позволил себе недружественный выпад в сторону Украины, допустив возможность «отдать» РФ украинское Закарпатье в обмен на российскую вакцину «Спутник V». Об этом он заявил в эфире местного радио.
Как сообщает Европейская правда, это заявление прозвучало в ответ на вопрос, что глава правительства пообещал россиянам за вакцину.
«Закарпатскую Украину», — сказал тот, чем шокировал журналиста.
Впрочем, затем Матович заявил, что пошутил.
Заявления главы венгерского правительства не остались без реакции в Украине.
Глава МИД Дмитрий Кулеба посоветовал «шутнику» обменять вакцину на несколько регионов Словакии.
«Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — написал Кулеба в Twitter.
1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которую до этого использовала только Венгрия. Решение правительства Матовича спровоцировало политический кризис — две партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции.
Напомним, в Украине российскую вакцину отказались даже регистрировать. Соответствующее решение Кабинет Министров принял 8 февраля.491
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