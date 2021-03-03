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Украина

Тупицкий vs Зеленский: Верховный суд снова отказал главе КСУ

18:19 3 марта 2021
Тупицкий и Зеленский

Производство по делу об отстранении от должности судьи КСУ открываться не будет. Об этом Верховный суд сообщает в своем Facebook.

В судебных инстанциях продолжается противостояние президента Украины Владимира Зеленского и главы КСУ Александра Тупицкого. Верховный Суд проверил материал искового заявления о признании противоправным и отмене указа «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украина». ВС «принял решение об отказе по делу № 9901/20/21, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства».

Напомним, ОАСК отказал Александру Тупицкому в обеспечении иска против Управления государственной охраны.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добьется ухода Александра Тупицкого с должности председателя КСУ: «Избавимся от товарища».

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