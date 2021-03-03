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Украина

Боевики на Донбассе официально объявили, что открывают огонь по позициям ВСУ

16:35 3 марта 2021
На Донбассе

«Власти ДНР» разрешили боевикам открывать «упреждающий» огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает «ОстроВ».

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — говорится в «экстренном заявлении» главарей боевиков.

Это свидетельствует, что российские оккупанты считают возможным вести обстрелы позиций ВСУ фактически в любое время.

Такое решение «властей ДНР» вызвало протест со стороны главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, сообщает Telegram-канал ТКГ.

«Мы расцениваем данное заявление как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу выполнения Минских договоренностей», — сказано в сообщении.

Напомним, Хомчак заявил о том, что обстрелы на Донбассе связаны с санкциями против Медведчука.

Фото ministry_of_defense_ua/Instagram

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