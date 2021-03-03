В Украине впервые выпустят почтовые марки с голыми женщинами

Национальный почтовый оператор «Укрпошта» аносировал выпуск в обращение с 5 марта 2021 года новой художественной серии почтовых марок «Ее величество — женщина» с обнаженными телами в жанре ню. Первый выпуск украсят работы Тараса Шевченко «Одалиска» и украинского художника-современника Андрея Чебыкина «Энергия II», сообщает пресс-служба «Укрпошти».

Каждую из марок выпустят тиражом в 130 тысяч экземпляров. К ним выпустили также тематические конверты стоимостью 18,80 грн.

Одну из почтовых марок украшает картина Тараса Шевченко «Одалиска», написанная в 1840 году в Санкт-Петербурге, а конверт к ней — картина «Вирсавия», написанная Шевченко в 1860 году.

Конверт к марке

На второй марке воспроизведена работа «Энергия II» (1991 год) авторства художника-графика Андрея Чебыкина — лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. На конверте этой к марке представлена иллюстрация к сборнику «Опавшие листья» Ивана Франко авторства этого же художника.

Конверт к марке

Торжественную церемонию спецпогашения новых почтовых миниатюр проведут в Национальном музее Тараса Шевченко.

Напомним, предыдущий спецвыпуск художественных марок — «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска» — ознаменовался скандалом, ведь его презентацию назначили на 23 февраля, когда в стране-агрессоре отмечали День защитника Отечества и день воинской славы России.

Фото Википедия

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