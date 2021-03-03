Оккупанты вынесли суровый приговор крымскому узнику Олегу Приходько

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы крымчанина Олега Приходько, обвиняемого в подготовке взрыва в одном из административных зданий в Крыму и подготовке к поджогу генконсульства РФ во Львове.

По решению «Фемиды» он также должен выплатить штраф в размере 110 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Напомним, проукраинского активиста из Сак Олега Приходько оккупанты задержали в октябре 2019 года, а перед этим местный «суд» признал его виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики (речь шла об украинском и крымскотатарском флагах, которые обнаружили у него в автомобиле).

В октябре 2020 года узник на судебном процессе грозился вскрыть вены, если тюремщики не отдадут необходимые ему лекарства (он страдает заболеванием почек), которые он должен принимать ежедневно.

Фото Крым. Реалии

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