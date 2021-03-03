Рада почти отменила «летнее» время в Украине

Рада поддержала предложение отказаться от ежегодного весеннего и осеннего перевода стрелок часов. Как сообщает пресс-служба парламента, законопроект 4201 принят в первом чтении. Если депутаты успеют доработать и проголосовать документ до последнего воскресенья марта (28.03), то переводы стрелок окончательно отойдут в прошлое.

На рассмотрение депутатов были вынесены два проекта о времени в Украине. Первый — от вице-спикера Руслана Стефанчука — предполагал, что в Украине раз и навсегда устанавливается киевское время (всемирное время UTC + два часа), а переходы на зимнее и летнее время отменяются. За этот документ отдали голоса 277 парламентариев.

Альтернативный проект о том, чтобы ввести в Украине «украинское время» (UTC + два часа) и вводить летнее время с марта по октябрь, был заслушан, но поддержки не нашел. Депутаты решили окончательно отклонить документ.

Для принятия закона о едином киевском времени у парламентариев по сути осталась одна пленарная неделя — с 16 по 19 марта.

Во фракции «Слуга народа» уточнили, что собираются либо быстро доработать проект, либо же еще раз вернутся к этому вопросу в октябре. «Если возникнут какие-либо трудности и мы не будем успевать проголосовать, то мы еще дважды переведем часы, но в октябре — в последний раз», — цитирует нардепа Роксолану Пидласу Интерфакс-Украина.

Напомним, в 2021 году переход на «летнее» время предполагался 28 марта (последнее воскресенье месяца), а возвращение к «зимнему» времени — 31 октября (аналогично — в последнее воскресенье месяца).

Фото pixabay.com



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