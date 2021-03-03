Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство «Северного потока — 2» может нанести мощный удар по Украине, он провел параллели с Крымом и Донбассом. Об этом сообщает Telegram-канал «Сегодня».

«Строительство газопровода в обход Украины — это не только вопрос экономики Украины, но и для энергетической безопасности всей Европы. Если „поток“ будет достроен, это будет еще один мощный удар по Украине, кроме Донбасса и Крыма», — сказал Владимир Зеленский во время проходившего в Киеве совместного брифинга с президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.

Президент Украины заявил, что возглавляемая им страна будет в безопасности, пока ЕС и США не смягчают свою позицию.

Ранее сообщалось, что строительство «Северного потока — 2» грозит привести к экологической катастрофе мирового масштаба.

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