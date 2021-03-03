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Украина

Мэр Николаева пригрозил отказывающимся от вакцинирования украинцам платным лечением

12:37 3 марта 2021
Вакцинация

Жителям Николаева, отказывавшимся вакцинироваться от COVID-19, при заболевании коронавирусом придется лечиться за свой счет. Об этом городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил в ходе прямого эфира, транслировавшегося на Facebook.

Мэр заявил, что в Николаеве началась вакцинация местных жителей от COVID-19. Но тем, кто напишет отказы от нее, в случае заболевания коронавирусом придется лечиться за свои средства, а не за счет Национальной службы здоровья Украины.

«Это около 5−10 тысяч гривен в сутки», — подчеркнул Сенкевич.

По его словам, в Николаеве уже вакцинировались 160 медиков, работающих с «ковидными» пациентами.

Ранее сообщалось, что в Украине началась онлайн-запись на добровольную вакцинацию от COVID-19.

Фото: pixabay.com

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