27.78 / 27.98 33.37 / 33.76
Киев: +2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Стало известно о самочувствии Зеленского после вакцинирования

10:07 3 марта 2021
зеленский

Президент Владимир Зеленский после того, как вакцинировался препаратом CoviShield от коронавируса, чувствует себя хорошо, никаких побочных реакций не наблюдается. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«Говорил с ним вечером. Он чувствует себя прекрасно, никаких осложнений», — поделился министр.

Ранее руководство Минздрава заявляло, что Украина не будет использовать европейский опыт и обойдется без публичных вакцинаций государственных деятелей. Тем не менее, после поступления в Украину вакцины CoviShield стало понятно, что население еще не избавилось от скепсиса и опасений по поводу качества индийских препаратов. Чтобы убедить граждан в безопасности вакцины, прививки были сделаны президенту Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Максиму Степанову и главному санитарному врачу Виктору Ляшко.

Видео с вакцинацией переубедило не всех, поскольку в двух случаях из трех не было понятно, что именно за препарат вводят врачи пациенту. Кроме того, вспомнили в соцсетях и о том факте, что Зеленский и Степанов недавно переболели COVID-19, а потому осталась не ясно, почему решили вакцинировать именно президента с министром.

982

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Людмила Порывай

Мать Наташи Королевой назло ненавистникам предстала в нижнем белье

Тина Кароль и Слава Демин

«Отпусти!» Расставшийся с женой ведущий сообщил о неприлично частых встречах с Тиной Кароль

Юрий Розанов

Известный спортивный телекомментатор Юрий Розанов умер в 59 лет

Алла Пугачева

Снимали на телефон, болтали: Алла Пугачева с мужем наплевали на старания певца на концерте

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер