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Украина

Рада решила сажать «минеров» на восемь лет

17:12 2 марта 2021
Рада

Украинский парламент подержал законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за ложное минирование. Об этом стало известно из прямой трансляции Рады.

Законопроект поддержали 286 народных депутатов. Теперь за ложное минирование грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Это наказание предусмотрено для тех, кто «заминирует» объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность органов государственной власти; учреждения здравоохранения или учебные заведения. Лишение свободы предусмотрено и при повторном псевдоминировании, а также при сообщениях, повлекших тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте наконец внедрили сенсорную кнопку, которая поможет бороться с кнопкодавством.

Напомним, парламент значительно ужесточил наказания участников дорожного движения, в том числе ввел уголовную ответственность за ДТП, совершенные в нетрезвом состоянии.

Фото: скриншот видео

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