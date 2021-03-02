«О, дивный новый мир!»: в Киеве пройдет XIX Международный PR-фестиваль

Оргкомитет Международного PR-фестиваля принял решение провести XIX в истории проекта мероприятие 15 апреля 2021 г. в Киеве под девизом «О, дивный новый мир!».

В столичном отеле Premier Palace Hotel традиционно соберутся спикеры и гости события, количество офлайн-участников будет ограничено стандартами карантинного времени. Кроме того, запланирована онлайн-трансляция всего фестиваля-2021. Ее сможет посмотреть неограниченное количество желающих, которые по тем или иным причинам не могут или опасаются посетить место проведения.

Глава оргкомитета и вице-президент Украинской PR-лиги Елена Деревянко так прокомментировала лейтмотив программы: «От фестиваля к фестивалю мы постоянно рассуждаем об инновациях, управлении изменениями, трендах, турбулентности бизнес-среды. Однако в 2020 г. пандемия настолько ускорила процессы технологической революции и атомизации общества, что мы можем реально говорить о переломном моменте в истории человечества. Поэтому на фестивале-2021 мы постараемся пройтись по всем аспектам глубиннейшей трансформации экономической, политической/геополитической, технологической, психологической, чтобы понять, как это повлияло и повлияет на управление репутацией компаний, продуктовых брендов, персоналий. При этом отдельного блока „политический PR“ не будет, хотя такие планы еще некоторое время назад были. Но нынешний дискурс этому не благоприятствует, поэтому ограничимся бизнесом».

Елена Деревянко

В рамках заключительной части XIX Международного PR-фестиваля состоится награждение компаний-победителей VII Национального рейтинга качества управления корпоративной репутацией «Репутационные АКТИВисты», экспертами которого в этом году выступают и журналисты «ФАКТОВ» — тренд-редактор, интервьюер создателей всемирно известных брендов Ольга Сметанская (Лесничая) и обозреватель экономического сектора Сергей Курган.

Справка Международный PR-фестиваль — некоммерческое профессиональное мероприятие, финансируемое по принципу краудфандинга (плата за участие в полном объеме направляется на покрытие организационных расходов). Фестиваль проводится с 2002 г. под эгидой Украинской PR-лиги и является самым «долгоиграющим» проектом отечественной коммуникационной индустрии. От мероприятий подобной отраслевой направленности отличается насыщенным контентом, позиционируется как самое яркое и честное PR-событие в Украине. Организационный партнер — Агентство PR-Service. «О, дивный новый мир!» (в оригинале — Brave New World) — знаменитая сатирическая антиутопия Олдоса Хаксли.

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