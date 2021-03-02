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Украина

Вколовшего вакцину Зеленского атаковали не поверившие ему украинцы

15:03 2 марта 2021
Вакцинация Зеленского

Многие украинцы продолжают не доверять вакцинированию, несмотря на то, что президент Украины уже прошел эту процедуру в госпитале в Северодонецке. В комментариях к посту Зеленского в Instagram развернулись бурные дискуссии.

«Врачей и военных уже вакцинируют. Всех остальных призываю записаться в очередь в „Дії“. Бояться нечего, подаю личный пример», — написал президент Владимир Зеленский.

Наибольшее число лайков к этому посту Зеленского набрал комментарий Евгении Олейничек из Харькова: «Но мы не можем быть уверены, что вам колят именно ту вакцину, которую вы предлагаете нам, если вообще это вакцина».

Присутствует и много других скептических высказываний: «Витаминку вколол, а нам лапшу вешают», «Посмотрим на вас через пару месяцев».

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