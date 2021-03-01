Знает, что такое холод и свист пуль: воины с передовой рассказали о четвероногом боевом товарище

Бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского показали своего боевого друга — собаку по кличке Монка.

Монка живет в окопах вместе с военными и делит с ними все тяготы полевого быта — жару, холод, болото, грязь. Кличку свою маленькая собачка получила за быстроту реакции и стремление всегда находиться в гуще событий.

«Она видела множество ротаций и знает, что такое холод, мороз, тепло блиндажей, огни в небе и свист пуль, крепкие и нежные объятия крепкого военного и вкусная каша, разделенная с двуногим собратом! В ее глазах безграничная верность и любовь», — с теплотой пишут бойцы о своем питомце.

Пес всегда чувствует опасность. Если Монка начинает искать у бойцов приют, значит скоро заработает вражеская артиллерия или начнется перестрелка.



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о собаке по кличке Афган. Пес потерялся по дороге в зону проведения Операции объединенных сил и полгода дожидался военнослужащих на вокзале. Встреча Афгана и военных была трогательной до слез.

Фото facebook.com/

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