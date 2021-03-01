Девять бойцов ВСУ ранены на Донбассе в результате подрыва машины

В понедельник, 1 марта, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ВСУ понесли небоевые потери. Как сообщили в штабе ООС, в Приазовье в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил боевое ранение, еще восемь воинов — боевое травмирование.

Защитников оперативно доставили в госпиталь, где им оказывают медицинскую помощь военные врачи.

С начала суток вооруженные формирования РФ трижды открывали огонь по подразделениям украинских военных. Оккупанты вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов по Водяному, из станковых противотанковых гранатометов по Павлополю и Богдановке.

Наши военные ответили на обстрелы противника.

Напомним, 26 февраля в зоне ООС в результате обстрелов боевиков было ранено 11 украинских бойцов. А 23 февраля от взрыва российской мины погиб мирный житель хутора Вольный на Луганщине.

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