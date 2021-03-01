Госфинансирование партии «Слуга народа» остановлено решением НАПК: что произошло
Приказом главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа». Это произошло в связи с выявленными нарушениями, сообщает НАПК в своем Facebook.
В отчетах «Слуги народа» АПК обнаружены признаки уголовных преступлений — по ст. 159−1 (нарушение порядка финансирования политической партии), ч. 5 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
Признаки криминальных нарушений обнаружены в отчетах еще двух политических сил: «Блок Вилкула «Украинская перспектива» и «Конгресс украинских националистов» .
У 11 партий обнаружены нарушения порядка представления финансового отчет, это касается таких политсил:
- «Движение новых сил Михаила Саакашвили»;
- «Слуга народа»;
- «Конгресс украинских националистов»;
- «ВО» Свобода «;
- «Важен каждый»;
- «Блок Вилкула «Украинская перспектива»;
- «Гражданская сила»;
- «ВАРТА»;
- «Социал-патриотическая ассамблея славян»;
- «Команда Андрея Балоги»;
- «Новая демократия».
Напомним, ранее НАПК решило остановить госфинансирование партии «Батькивщина».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»171
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter