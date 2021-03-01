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Украина

Госфинансирование партии «Слуга народа» остановлено решением НАПК: что произошло

17:14 1 марта 2021
Александр Корниенко

Приказом главы Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа». Это произошло в связи с выявленными нарушениями, сообщает НАПК в своем Facebook.

В отчетах «Слуги народа» АПК обнаружены признаки уголовных преступлений — по ст. 159−1 (нарушение порядка финансирования политической партии), ч. 5 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Признаки криминальных нарушений обнаружены в отчетах еще двух политических сил: «Блок Вилкула «Украинская перспектива» и «Конгресс украинских националистов» .

У 11 партий обнаружены нарушения порядка представления финансового отчет, это касается таких политсил:

  1. «Движение новых сил Михаила Саакашвили»;
  2. «Слуга народа»;
  3. «Конгресс украинских националистов»;
  4. «ВО» Свобода «;
  5. «Важен каждый»;
  6. «Блок Вилкула «Украинская перспектива»;
  7. «Гражданская сила»;
  8. «ВАРТА»;
  9. «Социал-патриотическая ассамблея славян»;
  10. «Команда Андрея Балоги»;
  11. «Новая демократия».

Напомним, ранее НАПК решило остановить госфинансирование партии «Батькивщина».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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