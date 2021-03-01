Шендерович объяснил, почему так мало россиян готовы публично признать Крым украинским

Многие граждане России осознают, что украинский Крым был незаконно аннексирован 2014 году, что Кремль развязал войну на Донбассе. Но публично об этом заявить боятся из-за уголовного наказания.

Об этом в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман заявил российский писатель, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

Шендерович отметил, что отношение к Крыму и к аннексии полуострова Россией — это производная от политических убеждений. Либералы признают, что Крым был незаконно захвачен, а война на Донбассе — это преступление. Каждое публичное выступление с этим заявлением означает для человека переход в маргиналы или во враги российской власти.

Он напомнил, что в сегодняшней России за такие выступления предусмотрено наказание.

«Условно говоря, меня после этого эфира за отрицание территориальной целостности России можно привлечь к уголовной ответственности. Понимают мерзость произошедшего довольно многие. Счет идет на миллионы, поверьте. Они маргиналы сегодня, они не являются властью, но, повторяю, ответ на вопрос, чей Крым, — это следствие непринадлежности к имперскому лагерю», — сказал Шендерович.

Если бизнесмен скажет, что Крым — это Украина, то у него не будет бизнеса. Тоже касается госслужащих и чиновников, отметил публицист.

По словам писателя, большая часть людей понимает, что действия РФ на Донбассе и захват Крыма — это по большей части воровство и политика. Но они не борются с режимом, боясь самого этого режима.

Шендерович также признал, что в РФ есть люди действительно с имперскими взглядами, например, как писатель, публицист Александр Проханов, который считает, что Россия в данном случае права.

Писатель отметил, что рано или поздно Кремлю придется согласиться на решение вопроса Крыма и Донбасса. Потому что без решения этих проблем стране не удастся вернуться в цивилизованный мир на прежних условиях.

Виктор Шендерович считает, что Путин за последние 10 лет деградировал, а Алексей Навальный сегодня символизирует сопротивление тоталитарному Кремлю и возможный будущий выход россиян на свободу.

Фото dw.com

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