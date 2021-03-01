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Украина

В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации кислорода

15:06 1 марта 2021
В украинских больницах оборудуют автономные станции генерации кислорода
Светлана СИМОНЕНКО, специально для «ФАКТОВ»

15 опорных больниц, специализированных под COVID-19, будут оборудованы автономными станциями генерации кислорода, которые показаны пациентам, нуждающимся в кислородной поддержке. Больницы оснащает БО «100% життя» при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Ожидается, что все станции будут запущены в работу в начале лета 2021 года. Стоимость проекта — миллион долларов.

Первая станция заработала накануне Нового года в Гощанской городской центральной больнице (Ровенская область.- Авт.).

«Наша больница включена в перечень учреждений первой волны оказания помощи пациентам с COVID-19. Ежедневно у нас находятся 40−50 пациентов с COVID-19, около 30 из которых требуют кислородной поддержки. Львиная доля кислорода нужна пациентам реанимационного отделения — около 30 баллонов в сутки. Один пациент на аппарате искусственной вентиляции легких требует более 10 баллонов кислорода в сутки, — рассказал заместитель главного врача Гощанской городской центральной больницы Леонид Василюк. — В выходные, дважды в день, мы должны были ездить по 100 км в одну сторону за кислородными баллонами. Теперь благодаря тому, что станция является автоматизированной системой, которая самостоятельно производит и подает кислород, высвобождаются человеческие ресурсы, которые могут быть задействованы непосредственно в работе с пациентами».

Когда эпидемия COVID19 будет преодолена, оборудование можно будет использовать для нужд пациентов реанимационного отделения, интенсивной терапии, операционного блока, терапевтического и детского отделений.

«Из комментариев технических специалистов известно, что станция в Гоще может производить 210 литров медицинского кислорода в минуту. Для пациентов это означает бесперебойный доступ к жизни. Для врачей — это возможность заботиться о людях, а не о логистике и закупках. Мы благодарны нашим партнерам USAID за гибкость и возможность направить ресурсы проекта туда, где помощь пациентам нужнее всего», — отметил председатель БО «100% життя» Дмитрий Шерембей.

Автономные станции генерации кислорода будут оборудованы на базе 15 опорных больниц в 13 регионах Украины: Винницком, Ровенском, Кировоградском, Львовском, Черкасском, Волынском, Черниговском, Донецком, Сумском, Черниговском, Днепропетровском, Одесском, Тернопольском.

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